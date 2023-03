Ospite speciale per TV Talk | arriva Barbara D’Urso

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nella giornata di domani 4 Marzo, a partire dalla 15.00, su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di TV. Il programma, condotto da Massimo Bernardini, proverà a esplorare diversi aspetti della televisione italiana, con particolare attenzione verso determinati personaggi del mondo dello spettacolo. Durante questo appuntamento, ci sarà spazio per undavvero. Si tratta diche, durante lo scorso anno, aveva già varcato lo studio della trasmissione per parlare delle critiche ricevute e del suo futuro professionale. Probabilmente, avrà modo di riprendere alcune vecchie dichiarazioni per poi aggiungere dettagli inediti su quello che sta vivendo nel periodo corrente. Si ricorda che la piattaforma di RaiPlay mette a disposizione, in modo del tutto gratuito, lo streaming ...