Ospedale San Paolo, Muscarà: "Il presidio vive il momento più drammatico" (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto"Mentre alle audizioni sulla sanità non si presenta più alcun assessore o dirigente, mentre vediamo un governatore che inaugura ospedali privati, l'Ospedale San Paolo vive il suo momento più drammatico – dichiara il consigliere Muscarà – la rianimazione è chiusa da oltre 15 giorni per rischio batterico (muffa), stesso motivo alcuni mesi fa per l'impianto d'aerazione. I primari di Radiologia ed Ortopedia sono andati in prepensionamento; anche i reparti pediatrici e ginecologici stanno affrontando problemi sempre più gravi con turni che non si riescono a coprire. Ricordiamo che si tratta dell'unica Pediatria della città dopo il Santobono, mentre la Neonatologia è chiusa da quattro anni. Stessa sorte toccherà all'area di emergenza PS e medicina d'urgenza.

