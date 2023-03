Osimhen nel mirino del Chelsea

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il Napoli continua a collezionare successi in Serie A con unin attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre che incontra. Dopo il ritorno in campo dall’infortunio, infatti, il nigeriano fa sognare i tifosi mettendo a segno reti in ogni match. Non a caso è entrato neldelle big L'articolo