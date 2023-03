Oscar 2023: Elvis è il più visto in streaming tra i nominati nella categoria Miglior Film (Di venerdì 3 marzo 2023) Elvis, uno dei candidati agli Oscar 2023, ha raggiunto risultati interessanti in termini di streaming; numeri del genere potrebbero anticipare l'accoglienza dei giurati dell'Academy? A quanto pare il Film Elvis di Baz Luhrmann ha raggiunto numeri da capogiro, in termini di streaming, da quando è arrivato su HBO Max l'8 agosto 2022. I dati, in questo caso, li ha riportati Nielsen, confermando che si tratta del titolo più visualizzato in streaming sui servizi di abbonamento statunitensi tra quelli nominati nella categoria Miglior Film agli Oscar 2023. Ovviamente la situazione non è del tutto accurata e in grado di dare certezze, anche ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023), uno dei candidati agli, ha raggiunto risultati interessanti in termini di; numeri del genere potrebbero anticipare l'accoglienza dei giurati dell'Academy? A quanto pare ildi Baz Luhrmann ha raggiunto numeri da capogiro, in termini di, da quando è arrivato su HBO Max l'8 agosto 2022. I dati, in questo caso, li ha riportati Nielsen, confermando che si tratta del titolo più visualizzato insui servizi di abbonamento statunitensi tra quelliagli. Ovviamente la situazione non è del tutto accurata e in grado di dare certezze, anche ...

