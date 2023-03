Oroscopo Paolo Fox Sabato 4 Marzo 2023 | Cancro tormentato

Leggi su zon

(Di venerdì 3 marzo 2023) L’diFox per oggi,Ariete Questo e’ unefficace perché avremo diversi pianeti favorevoli. Devo solo ricordarti di sistemare certe questioni legali o finanziarie. Quindi, se in passato hai sbagliato qualcosa, anche involontariamente, se si e’ dato fiducia a persone che non erano affidabili, ora puoi pagare uno scotto proprio dal punto di vista tecnico. Sara’ meglio affrettarsi a rimettere in ordine tante cose. In questo periodo non parliamo solo di questioni pratiche, manche di amore che può tornare in auge. Possibili riavvicinamenti! Toro È possibile in questo periodo ottenere incarichi importanti, avevo già spiegato agli inizi dell’anno che Giove da maggio partirà con un grande transito nel tuo, quindi se stai lavorando da ...