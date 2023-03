Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Oro: in rialzo a 1.848,70 dollari l'oncia: Quotazione spot avanza dello 0,45% - ForexOnlineMeIt : Ftse Mib: rialzo non ancora compromesso. Buy Eur/Usd e Oro? - Trend Online - rennydee : ? Nuovi min per gli INDICI ? Rendimenti BOND al rialzo ? Incertezza su molti TITOLI a Piazza Affari ? Una strana in… - rennydee : ?? Anche oggi si vedono inversioni interessanti sui grafici! ? Il FTSEMIB si conferma il migliore ? BANCARI protagon… - soldi365 : Oro: quotazioni in rialzo a 1.836,21 dollari l'oncia -

Avvio di giornata inper le quotazioni dell': il contratto spot è a 1.848,70 dollari in aumento dello 0,45%. . 3 marzo 2023Petrolio: chiusura inanche ieri per le quotazioni dell'nero che si sono fermate a 78,12 dollari, in progresso dello 0,55%. Wall Street: conclusione positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow ...All'opposto, il titolo di Salesforce, indi oltre l'11,6% dopo una trimestrale e un outlook ... L'ha perso 4,90 dollari, lo 0,3%, e ha chiuso a 1.840,50 dollari all'oncia. Euro in calo dello ...

Oro: in rialzo a 1.848,70 dollari l'oncia Agenzia ANSA

I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali. Petrolio: chiusura in rialzo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono f ...Euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di giornata: la moneta unica è a quota 1,0622 contro il biglietto verde in aumento dello 0,24%. Stabile l'euro-yen a quota 144,88 (-0,04%). (ANSA). (ANSA) ...