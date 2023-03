Oro europeo e record italiano per Weir nel peso (Di venerdì 3 marzo 2023) ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Zane Weir è d’oro. L’azzurro ha vinto la gara del getto del peso agli Europei indoor di atletica leggera, in scena a Istanbul. Weir, sudafricano naturalizzato italiano, ha fatto registrare la misura di 22,06 metri, segnando il nuovo record italiano. E’ il secondo azzurro della storia oltre i 22 metri dopo Alessandro Andrei (22,91 all’aperto). L’atleta delle Fiamme Gialle ha ripetuto il risultato del suo “maestro” Paolo Dal Soglio, oro nel 1996 agli Europei indoor di Stoccolma. E’ la medaglia numero 100 per l’Italia nella rassegna continentale al chiuso.Una gara esaltante con uno spettacolare botta e risposta tra Weir, capace di superare ampiamente il suo primato italiano indoor di 21,67 stabilito un anno fa ai Mondiali ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 marzo 2023) ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Zaneè d’oro. L’azzurro ha vinto la gara del getto delagli Europei indoor di atletica leggera, in scena a Istanbul., sudafricano naturalizzato, ha fatto registrare la misura di 22,06 metri, segnando il nuovo. E’ il secondo azzurro della storia oltre i 22 metri dopo Alessandro Andrei (22,91 all’aperto). L’atleta delle Fiamme Gialle ha ripetuto il risultato del suo “maestro” Paolo Dal Soglio, oro nel 1996 agli Europei indoor di Stoccolma. E’ la medaglia numero 100 per l’Italia nella rassegna continentale al chiuso.Una gara esaltante con uno spettacolare botta e risposta tra, capace di superare ampiamente il suo primatoindoor di 21,67 stabilito un anno fa ai Mondiali ...

