Oriana origlia un confessionale di Daniele | “Ha detto che non vuole stare con me ma deve starci per forza”

(Di venerdì 3 marzo 2023)Marzoli è da tempo stata soprannominata ‘na’ perché spesso è stata beccata nascosta dietro mobili, muri e porte are le persone che parlano di lei. E lo ha fatto anche di recente, quandoDal Moro è stato chiamato in. Appostata fuori la porta con un orecchio appoggiato intenta ad ascoltare tutto,Marzoli si è trovata davanti una verità sconcertante: quello che credeva essere il suo flirt è in realtà uno che sta con lei solo perché nonpassare male in puntata. Dopo aver sentito frasi come “non vogliocon lei”, la spagnola è corsa a sfogarsi prima con Donnamaria, poi con Onestini. “è in, solo non verrà registrato perché sta parlando con un ...

Scoppia l’ennesimo caso nella Casa del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli ha origliato un confessionale di Daniele Dal Moro che, pensando di non essere ascoltato, avrebbe confessato a un autore di ...Gf Vip 7, Oriana Marzoli origlia il discorso di Daniele Dal Moro in confessionale e ciò che sente la fa scoppiare in lacrime. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.