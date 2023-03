Oriana Marzoli origlia un confessionale di Daniele (Di venerdì 3 marzo 2023) Dal Moro e rivela quello che avrebbe detto l'ex tronista sul suo conto. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 3 marzo 2023) Dal Moro e rivela quello che avrebbe detto l'ex tronista sul suo conto. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Continuano le confidenze amichevoli tra Oriana e Antonella: sarà l’inizio di un nuovo rapporto per le due? #GFVIP - Novella_2000 : Caos al GF Vip, Oriana origlia un confessionale di Daniele e spiffera tutto: 'Ha detto che se mi lascia passa come… - IsaeChia : #GfVip 7, Oriana Marzoli origlia il discorso di Daniele Dal Moro in confessionale e ciò che sente la fa scoppiare i… - ElenaProvenzan3 : Una partita a biliardo per Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7: - Laly_soledad63 : @GrandeFratello Oriana Marzoli -