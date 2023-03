Oriana ascolta il Confessionale di Daniele al GF Vip e poi scoppia a piangere: ecco cosa ha sentito – VIDEO (Di venerdì 3 marzo 2023) Situazione nuovamente tesa quella tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. La venezuelana ha origliato il suo Confessionale spifferando cosa avrebbe sentito. Oriana origlia Daniele nel Confessionale del GF Vip e poi scoppia a piangere Daniele Dal Moro avrebbe detto di non riuscire a lasciare Oriana Marzoli per “paura” di vederla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 3 marzo 2023) Situazione nuovamente tesa quella traDal Moro eMarzoli al Grande Fratello Vip. La venezuelana ha origliato il suospifferandoavrebbeoriglianeldel GF Vip e poiDal Moro avrebbe detto di non riuscire a lasciareMarzoli per “paura” di vederla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ela88795088 : @AdamioAlessio @Viviana_____13 @_soleilandia_ Ma ascolta l audio dove urla ad Oriana , fa davvero paura , ma stai s… - Ludo220603 : @GrandeFratello Non si ascoltano i confessionali degli altri fatevene una ragione,non è la prima volta che Oriana a… - anninaa00 : RT @normajaime22: Daniele vuole farla squalificare e non può farlo xche anche lui ascolta dietro le porte è lecito sei in un reality non in… - blogtivvu : Oriana ascolta il Confessionale di Daniele al GF Vip e poi scoppia a piangere: ecco cosa ha sentito – VIDEO - lazykiara000 : RT @marzoliii: io ho detto ad oriana che deve lasciarlo perdere e mettersi con me ma non mi ascolta -