"Ora tutti insieme a lavoro". L'ultimo tweet di Bruno Astorre (Di venerdì 3 marzo 2023) Il giorno successivo alle primarie per l'elezione del segretario dem, Bruno Astorre si congratulava con Elly Schlein quale "prima donna alla guida del Pd" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) Il giorno successivo alle primarie per l'elezione del segretario dem,si congratulava con Elly Schlein quale "prima donna alla guida del Pd"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Mentre il governo di ora in ora mostra la sua faccia più disumana davanti a questa tragedia, il Presidente della Re… - NetflixIT : Per fortuna non tutti gli assassini sono come Padre Santissimo. La seconda stagione di Incastrati è ora disponibile… - Tg3web : Il professor Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministero della Salute durante l'emergenza covid, al Tg3… - popovicicrazia : @ilcarroditom Cmq semplicemente sbaglia come sbagliano tutti. Quando lo fece con Hauge tutti a insultare e ora fa p… - imattiainter : RT @wazzaCN: Ora che ho comprato il collirio antibiotico mi è venuta in mente quella storia criminale di quella signora che per beccare l’e… -