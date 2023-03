Operai su ciminiera, attesa per l'incontro al Ministero (Di venerdì 3 marzo 2023) Cresce l'attesa a Portovesme, sito industriale nel Sulcis Iglesiente, per l'incontro di oggi alle 10 in videoconferenza con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Cresce l'a Portovesme, sito industriale nel Sulcis Iglesiente, per l'di oggi alle 10 in videoconferenza con ildelle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno ...

