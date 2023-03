Omicidio Pasolini | indagini sulle tracce di DNA Chiesta riapertura del caso

(Di venerdì 3 marzo 2023) E' stata depositata questa mattina in Procura, a Roma, una istanza per chiedere ladellerelative all'di Pier Paoloavvenuto ad Ostia il 2 novembre del 1975. LA ...

E' stata depositata questa mattina in Procura, a Roma, una istanza per chiedere la riapertura delle indagini relative all'di Pier Paoloavvenuto ad Ostia il 2 novembre del 1975. LA RICHIESTA L'atto è stato redatto dall'avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore ......esito di un incontro sessuale sfociato estemporaneamente in una aggressione da parte di un unico individuo e cioè Pino Pelosi (condannato in via definitiva per l'di Pier Paolondr)".L'avvocato Maccioni: "Verificare tre DNA e riascoltare Maurizio ...

"Riaprite il caso Pasolini": da tre dna la possibile svolta 48 anni dopo l'omicidio Today.it

È stata depositata questa mattina in Procura, a Roma, una istanza per chiedere la riapertura delle indagini relative all'omicidio di Pier Paolo Pasolini avvenuto a Ostia il 2 novembre del 1975. L'atto ...