Omicidio Pasolini, ecco perché il caso può riaprirsi dopo quasi 50 anni (Di venerdì 3 marzo 2023) quasi mezzo secolo dopo il l’Omicidio il caso Pasolini potrebbe riaprirsi. A nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti, l’avvocato Stefano Maccioni ha depositato alla procura di Roma un’istanza con cui chiede di accertare a chi appartengano i tre Dna che i carabinieri del Ris individuarono nel 2010 sulla scena del crimine. In sostanza si domanda di riprendere le indagini relative all’uccisione di Pier Paolo Pasolini avvenuta a Ostia (Roma) il 2 novembre 1975. “Quella notte all’Idroscalo di Ostia Pino Pelosi non era solo” afferma l’avvocato Maccioni. “Ci sono almeno tre tracce, tre ‘fotografie’ di persone“. Pier Paolo Pasolini. Foto Twitter @janusfilmsperché Pasolini andò ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 marzo 2023)mezzo secoloil l’ilpotrebbe. A nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore GiovGiovannetti, l’avvocato Stefano Maccioni ha depositato alla procura di Roma un’istanza con cui chiede di accertare a chi appartengano i tre Dna che i carabinieri del Ris individuarono nel 2010 sulla scena del crimine. In sostanza si domanda di riprendere le indagini relative all’uccisione di Pier Paoloavvenuta a Ostia (Roma) il 2 novembre 1975. “Quella notte all’Idroscalo di Ostia Pino Pelosi non era solo” afferma l’avvocato Maccioni. “Ci sono almeno tre tracce, tre ‘fotografie’ di persone“. Pier Paolo. Foto Twitter @janusfilmsandò ...

