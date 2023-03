Omicidio Pasolini | chiesta riapertura dell' indagine sulla sua morte per verificare tre Dna

(Di venerdì 3 marzo 2023) È stata depositata questa mattina in Procura, a Roma, una istanza per chiedere lae indagini relative all'di Pier Paoloavvenuto a Ostia il 2 novembre del 1975.

E' stata depositata questa mattina in Procura, a Roma, una istanza per chiedere la riapertura delle indagini relative all'di Pier Paoloavvenuto ad Ostia il 2 novembre del 1975. L'atto è stato redatto dall'avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni ...

È stata depositata questa mattina in Procura, a Roma , una istanza per chiedere la riapertura delle indagini relativo all'omicidio di Pier Paolo Pasolini avvenuto ad Ostia il ...Per i legali Maccioni, Grieco e Giovannetti, il regista cadde in una trappola e fu picchiato a morte: "Nell'istanza di centinaia di pagine forniamo ...