Omicidio Pasolini, 48 anni dopo un’istanza in Procura può riaprire il caso: la svolta legata a 3 Dna (Di venerdì 3 marzo 2023) A quasi mezzo secolo dalla morte di Pier Paolo Pasolini, (48 anni per l’esattezza), il caso si riapre. Misteri, segreti e tutto ciò che resta di incompiuto in uno dei “cold case” più noti della cronaca del Belpaese, sta per essere nuovamente passato al setaccio degli inquirenti che torneranno ad indagare sull’Omicidio dell’intellettuale bolognese ucciso a Ostia il 2 novembre 1975. È notizia di oggi, infatti, che con la presentazione di un’istanza in Procura a Roma per chiedere la riapertura delle indagini sull’Omicidio dello scrittore e regista, è stata formalizzata la richiesta di analizzare dei campioni che i carabinieri del Ris individuarono nel 2010 sulla scena del crimine. Con la speranza che le moderne tecnologie investigative possano finalmente far luce su ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) A quasi mezzo secolo dalla morte di Pier Paolo, (48per l’esattezza), ilsi riapre. Misteri, segreti e tutto ciò che resta di incompiuto in uno dei “cold case” più noti della cronaca del Belpaese, sta per essere nuovamente passato al setaccio degli inquirenti che torneranno ad indagare sull’dell’intellettuale bolognese ucciso a Ostia il 2 novembre 1975. È notizia di oggi, infatti, che con la presentazione diina Roma per chiedere la riapertura delle indagini sull’dello scrittore e regista, è stata formalizzata la richiesta di analizzare dei campioni che i carabinieri del Ris individuarono nel 2010 sulla scena del crimine. Con la speranza che le moderne tecnologie investigative possano finalmente far luce su ...

