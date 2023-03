Omicidio in strada | uomo ucciso a colpi di pistola a Pianura

(Di venerdì 3 marzo 2023) Unè avvenuto poco fa in via Torricelli, nel quartiere napoletano di. Sul posto sono giunti i carabinieri e al momento non si conoscono le generalità della vittima. +++news in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24Italy : #Napoli, omicidio a Pianura: uomo ucciso in strada - rep_napoli : Napoli, omicidio in strada a Pianura [aggiornamento delle 09:21] - vivereitalia : Napoli, omicidio a Pianura: uomo ucciso in strada - rep_napoli : Napoli, omicidio in strada a Pianura [aggiornamento delle 09:16] - News24_it : Napoli, omicidio a Pianura: uomo ucciso in strada -

Unè avvenuto poco fa in via Torricelli, nel quartiere napoletano di Pianura . Sul posto sono giunti i carabinieri e al momento non si conoscono le generalità della vittima. +++news in ...Napoli, Pianura, via Pallucci angolo via Torricelliinpochi minuti fa, Carabinieri sul posta.C'è anche un'intercettazione dietro le ultime fasi all'inchiesta sull'di Thomas Bricca: le ... GLI SCONTRI INE a proposito di filmati, i carabinieri hanno acquisito anche le riprese ...

Omicidio a Napoli oggi, uomo ucciso in strada a colpi di pistola ilmattino.it

Un omicidio è avvenuto poco fa in via Torricelli, nel quartiere napoletano di Pianura. Sul posto sono giunti i carabinieri e al momento non si conoscono le ...Omicidio a Pianura oggi, venerdì 3 marzo 2023: un uomo è stato ucciso a colpi di pistola. Il dramma si è consumato in via Pallucci ...