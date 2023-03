Omicidio a Pavia, litiga con la padrona di casa per le bollette: accoltellato a morte (Di venerdì 3 marzo 2023) Un 25enne è morto all’ospedale di Pavia dopo essere stato accoltellato al termine di una lite con la proprietaria della casa in cui viveva in affitto insieme al fratello e nella quale era stata staccata la luce, sembra per ragioni di morosità. È successo nella serata di giovedì alla cascina Montericco, nelle campagna di Mortara (Pavia), paese della Lomellina,. La vittima, un operaio nigeriano regolarmente in Italia, è stato soccorso dal personale del 118 ma è morto nella notte all’ospedale San Matteo. Sull’Omicidio stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla Procura di Pavia. Un figlio della proprietaria della cascina, 46 anni, pregiudicato, è stato fermato su disposizione del pm di turno Poalo Mazza. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 marzo 2023) Un 25enne è morto all’ospedale didopo essere statoal termine di una lite con la proprietaria dellain cui viveva in affitto insieme al fratello e nella quale era stata staccata la luce, sembra per ragioni di morosità. È successo nella serata di giovedì alla cascina Montericco, nelle campagna di Mortara (), paese della Lomellina,. La vittima, un operaio nigeriano regolarmente in Italia, è stato soccorso dal personale del 118 ma è morto nella notte all’ospedale San Matteo. Sull’stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla Procura di. Un figlio della proprietaria della cascina, 46 anni, pregiudicato, è stato fermato su disposizione del pm di turno Poalo Mazza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : Ci sarebbe una questione di bollette non pagate all'origine della lite che ieri sera è culminata in omicidio alla c… - rtl1025 : ?? Ci sarebbe una questione di bollette non pagate all'origine della lite che ieri sera è culminata in omicidio alla… - infoitinterno : Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni accoltellato durante una lite a Mortara - SkyTG24 : Omicidio a Pavia, 25enne litiga col padrone di casa per le bollette: accoltellato a morte - bizcommunityit : Omicidio Mortara, accoltellato in strada: 25enne muore in ospedale -