Omicidio a Mortara: 25enne accoltellato al torace muore nella notte (Di venerdì 3 marzo 2023) Gravissimo episodio a Mortara in provincia di Pavia, dove un 25enne è stato accoltellato ieri sera, Giovedì 2 Marzo 2023, in via Olevano, presso la cascina Montericco, lungo la strada della regione storico-geografica della Lomellina. Il giovane di cui purtroppo non si conoscono ancora le generalità è morto poco dopo il ferimento al Policlinico San Matteo di Pavia dove era ... TAG24.

