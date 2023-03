Olimpia Milano-Olympiacos oggi in tv | Eurolega basket 2023 | orario | programma | canale | streaming

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ad una settimana dal successo contro il Panathinaikos Atene, l’torna in campovenerdì 3 Marzo per affrontare l’altra squadra della Capitale greca ovvero l’Pireo (inizio del match previsto al Forum di Assago alle ore 20:30) nel ventiseiesimo turno della regular season 2022-. L’EA7 Emporio Armani cerca di mettere in difficoltà la capolista biancorossa, provando ad allungare la striscia positiva di tre vittorie – tutte interne – maturate nelle ultime partite disputate in ambito continentale. Il record dei meneghini è di 9-15 (con una partita da recuperare contro il Fenerbahce Istanbul, rinviata a causa del terremoto in Turchia e Siria e già rita per martedì 21 Marzo), che occupano attualmente il quattordicesimo posto in graduatoria. Out Datome, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... armyrosari : @Alessan76040555 Questi non capiscono che Milano rispetto alle grandi città EU è piccolissima bisogna parlare di ci… - PianetaBasketIT : Oggi (03/03) in campo le due italiane ???? e non solo: 18:45 Fenerbahce vs Virtus Bologna 20:00 Asvel vs Real Madrid… - SiccardiCarlo : RT @LucaNardo97: Olimpia Milano - il mio MVP del mese di febbraio: Shabazz Napier. #olimpiamilano #euroleague #lbaseriea - SiccardiCarlo : RT @LucaNardo97: Credo che ad oggi nessuna squadra di EuroLeague abbia il piacere di affrontarci (Olimpia Milano), perchè sì siamo una squa… - fabiocavagnera : LE PAROLE DI MESSINA 'Sarà anche una serata speciale, perché potremo riabbracciare dopo il suo ritiro un grande ca… -

La squadra di Messina reduce da tre vittorie consecutive sfida la capolista di ...Il Prefetto diha decretato che, per evitare scontri e la presenza di tifosi violenti, tutti i biglietti in vendita per la partita del prossimo 9 marzo frae Partizan Belgrado, dovranno essere nominativi. Biglietti nominativi per- Partizan Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nella seduta del 27 ...... Renato Saccone, ha stabilito l'emissione di biglietti nominali (con tutti i dati anagrafici degli acquirenti) in occasione della partita di basket di Eurolega trae Partizan Belgrado ...

Futuro Guglielmo Caruso: Varese, Olimpia Milano e Virtus Bologna Sportando

Sarà la serata dedicata a Vlado Micov, ma sarà anche una serata speciale perché al Mediolanum Forum arriva la prima in classifica, 18 vittorie, una in più del Real Madrid che ha giocato una gara in me ...Guglielmo Caruso-Olimpia Milano. La suggestione trova nuovi sviluppi. Dopo le parole di Sandro Gamba, anche un articolo sulla Prealpina ...