Olanda | la lista dei 37 pre-convocati di Koeman | la scelta sui due dell’Inter!

(Di venerdì 3 marzo 2023) L'si prepara al ritiro di fine marzo. Ronaldha convocato ben 37 giocatori, tra cui cinque anche della Serie A. Laè ricaduta anche sui due dell'Inter, Dumfries e de Vrij: ci sono i due dell'Inter Portieri: Cillessen, Flekken, Noppert, Scherpen, Verbruggen; Difensori: Aké, Blind, Botman, Van Dijk, DUMFRIES, Frimpong, Geertruida, Hartman, De Ligt, Malacia, Tete, Timber, Veerman, DE VRIJ Centrocampisti: Berghuis, Clasie, Gravenberch, De Jong, Klaassen, Koopmeiners, De Roon, Taylor, Wieffer, Wijnaldum Attaccanti: Bergwijn, Brobbey, Depay, Gakpo, Janssen, Lang, Simons, Weghorst

