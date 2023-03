Oggi il vertice Giorgetti-Le Maire. "Dobbiamo andare avanti assieme" (Di venerdì 3 marzo 2023) Oggi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti incontrerà a Roma il suo omologo francese, Bruno Le Maire, in un vertice al quale parteciperà anche il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. I temi sul tavolo sono numerosi e vanno dalla risposta europea all’Ira di Biden fino all’agenda del Trattato del Quirinale, il patto di cooperazione che lega Italia e Francia entrato ufficialmente in vigore da qualche settimana. Proprio di questo ha parlato il ministro francese in una lunga intervista a Repubblica, definendo il Trattato “un accordo storico” e annunciando “l’avvio delle consultazioni ufficiali” sul programma da portare avanti. L’incontro porta con sé anche un evidente valore simbolico. Rappresenta infatti il tentativo di ricucire i rapporti fra i due paesi dopo le tensioni emerse nelle ultime ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 marzo 2023)il ministro dell’Economia Giancarloincontrerà a Roma il suo omologo francese, Bruno Le, in unal quale parteciperà anche il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. I temi sul tavolo sono numerosi e vanno dalla risposta europea all’Ira di Biden fino all’agenda del Trattato del Quirinale, il patto di cooperazione che lega Italia e Francia entrato ufficialmente in vigore da qualche settimana. Proprio di questo ha parlato il ministro francese in una lunga intervista a Repubblica, definendo il Trattato “un accordo storico” e annunciando “l’avvio delle consultazioni ufficiali” sul programma da portare. L’incontro porta con sé anche un evidente valore simbolico. Rappresenta infatti il tentativo di ricucire i rapporti fra i due paesi dopo le tensioni emerse nelle ultime ...

