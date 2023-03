Oggi 3 marzo: San Tiziano di Brescia. Esemplare nella preghiera e ricco di virtù (Di venerdì 3 marzo 2023) San Tiziano di Brescia fu un pastore di solida dottrina e di polso energico, ricordato per la carità verso i poveri e l’assiduità nella preghiera. Di origine germanica, diventerà un punto di riferimento per i sacerdoti e i fedeli della sua diocesi, retta con saggezza e fermezza. Il santo festeggiato Oggi non è l’unico Tiziano L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 3 marzo 2023) Sandifu un pastore di solida dottrina e di polso energico, ricordato per la carità verso i poveri e l’assiduità. Di origine germanica, diventerà un punto di riferimento per i sacerdoti e i fedeli della sua diocesi, retta con saggezza e fermezza. Il santo festeggiatonon è l’unicoL'articolo proviene da La Luce di Maria.

