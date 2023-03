Off-White ci regala i capelli per andare sulla luna (Di venerdì 3 marzo 2023) Attendevamo con ansia questa debutto ufficiale di Ibrahim Kamara alla Paris Fashion Week. Nonostante il nuovo Art&Image Director di Off-White abbia chiarito, sul suo profilo Instagram, che ci sarà sempre e solo un Virgil Abloh, quello che desidera fare è di mettere tutto in discussione come suo punto di partenza alla direzione artistica del brand. E così è successo: è (ri)partito dalla luna. lunar delivery, questo il nome della collezione donna autunno inverno 2023 2024 (dove hanno sfilato anche capi maschili), è un servizio di consegna sul pianeta di terra rossa, dove l’immaginazione evade la logica. A cominciare da occhielli metallici che vestono abiti e volti, in un susseguirsi di capi eleganti, ma di contaminazione tecnica e street. E proprio il beauty look ci è balzato all'occhio, creato dalla make-up artist più corteggiata ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Attendevamo con ansia questa debutto ufficiale di Ibrahim Kamara alla Paris Fashion Week. Nonostante il nuovo Art&Image Director di Off-abbia chiarito, sul suo profilo Instagram, che ci sarà sempre e solo un Virgil Abloh, quello che desidera fare è di mettere tutto in discussione come suo punto di partenza alla direzione artistica del brand. E così è successo: è (ri)partito dallar delivery, questo il nome della collezione donna autunno inverno 2023 2024 (dove hanno sfilato anche capi maschili), è un servizio di consegna sul pianeta di terra rossa, dove l’immaginazione evade la logica. A cominciare da occhielli metallici che vestono abiti e volti, in un susseguirsi di capi eleganti, ma di contaminazione tecnica e street. E proprio il beauty look ci è balzato all'occhio, creato dalla make-up artist più corteggiata ...

