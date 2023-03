“Oddio, l’ho sentito”. Oriana è sotto choc al GF Vip, scopre tutto ascoltando il confessionale di Daniele (VIDEO) (Di venerdì 3 marzo 2023) GF Vip, Oriana origlia Daniele in confessionale. Dove eravamo rimasti con la storia tra la modella venezuelana e il modello veneto? Ah già, prima i baci e gli abbracci, le carezze e le moine, poi la litigata pazzesca. Anche questo, come quello tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, è un rapporto in cui non ci si annoia mai. Le turbolenze sono all’ordine del giorno. L’ultima è arrivata subito dopo la puntata quando Oriana ha chiesto a Daniele se l’avesse nominata. Daniele Dal Moro ovviamente non voleva crederci e si è sfogato con Luca Onestini: “Ti sembra normale che, dopo tutto quello che ho passato con lei, tutto quello su cui sono passato sopra, tutte le volte che ho cercato di fare… Lei mi venga a chiedere se l’ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) GF Vip,origliain. Dove eravamo rimasti con la storia tra la modella venezuelana e il modello veneto? Ah già, prima i baci e gli abbracci, le carezze e le moine, poi la litigata pazzesca. Anche questo, come quello tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, è un rapporto in cui non ci si annoia mai. Le turbolenze sono all’ordine del giorno. L’ultima è arrivata subito dopo la puntata quandoha chiesto ase l’avesse nominata.Dal Moro ovviamente non voleva crederci e si è sfogato con Luca Onestini: “Ti sembra normale che, dopoquello che ho passato con lei,quello su cui sono passato sopra, tutte le volte che ho cercato di fare… Lei mi venga a chiedere se...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... youareporacci : RT @sandraellep: - Oddio c'ho paura. - 'C'ho pauurraaaa' (lui la imita) . Ma se non vedi l'ora che ti tocco un po'. - Non vedo l'ora che us… - youareporacci : RT @commentacose: - Oddio c'ho paura - C'ho pauurraaaa ma se non vedi l'ora che ti tocco un po' - Non vedo l'ora che usciamo mammamia su In… - MilenaValva : RT @commentacose: - Oddio c'ho paura - C'ho pauurraaaa ma se non vedi l'ora che ti tocco un po' - Non vedo l'ora che usciamo mammamia su In… - azzucampo : RT @commentacose: - Oddio c'ho paura - C'ho pauurraaaa ma se non vedi l'ora che ti tocco un po' - Non vedo l'ora che usciamo mammamia su In… - Antonel45sck : RT @commentacose: - Oddio c'ho paura - C'ho pauurraaaa ma se non vedi l'ora che ti tocco un po' - Non vedo l'ora che usciamo mammamia su In… -

Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina dalla tonaca al bikini: 'Si sta preparando all'Isola dei Famosi' Ancor prima di indossare i bikini di naufraga a L'isola dei ... 'Con questa scelta ho seguito il mio cuore . Ho fatto un salto nel ... Mi dicevo 'oddio cosa farò adesso Finirò sotto un ponte dopo il ... Cristina Scuccia, per l'ex Suor Cristina ora solo bikini: 'Si sta preparando all'Isola dei Famosi' Ancor prima di indossare i bikini di naufraga a L'isola dei ... 'Con questa scelta ho seguito il mio cuore . Ho fatto un salto nel ... Mi dicevo 'oddio cosa farò adesso Finirò sotto un ponte dopo il ... La fucina dei talenti di "Ceo for One Month" E "grazie a questo programma non ho attraversato quel momento di stallo che spesso capita di vivere dopo l'università, in cui dici "oddio ho finito: adesso che faccio". Aver saltato questa fase, ... Ancor prima di indossare i bikini di naufraga a'isola dei ... 'Con questa sceltaseguito il mio cuore .fatto un salto nel ... Mi dicevo 'cosa farò adesso Finirò sotto un ponte dopo il ...Ancor prima di indossare i bikini di naufraga a'isola dei ... 'Con questa sceltaseguito il mio cuore .fatto un salto nel ... Mi dicevo 'cosa farò adesso Finirò sotto un ponte dopo il ...E "grazie a questo programma nonattraversato quel momento di stallo che spesso capita di vivere dopo'università, in cui dici "finito: adesso che faccio". Aver saltato questa fase, ... «Oddio e ora che ho sbagliato», anche gli arbitri tedeschi soffrono ... IlNapolista