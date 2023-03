Obesità, in crescita gli interventi per ridurla: più della metà al Nord (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Crescono gli interventi chirurgici per la cura delle persone obese. Sono stati 22.527 quelli effettuati in Italia nel 2022, contro i 22.496 del 2021, come evidenzia l’Indagine conoscitiva 2022 della Società italiana di chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche (Sicob), anticipata all’Adnkronos Salute alla vigilia della Giornata mondiale dedicata a questa patologia. In aumento anche i centri di chirurgia bariatrica Sicob su cui viene realizzata l’indagine, divenuti 133, cinque in più rispetto all’anno precedente: 63 si trovano al Nord, 26 al Centro, 30 al Sud, 14 nelle isole. La maggioranza degli interventi vengono effettuati nelle regioni settentrionali, dove si realizzano il 55% degli interventi; il 20% al Sud; il 16% al Centro; il 9% nelle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Crescono glichirurgici per la cura delle persone obese. Sono stati 22.527 quelli effettuati in Italia nel 2022, contro i 22.496 del 2021, come evidenzia l’Indagine conoscitiva 2022Società italiana di chirurgia dell’e delle malattie metaboliche (Sicob), anticipata all’Adnkronos Salute alla vigiliaGiornata mondiale dedicata a questa patologia. In aumento anche i centri di chirurgia bariatrica Sicob su cui viene realizzata l’indagine, divenuti 133, cinque in più rispetto all’anno precedente: 63 si trovano al, 26 al Centro, 30 al Sud, 14 nelle isole. La maggioranza deglivengono effettuati nelle regioni settentrionali, dove si realizzano il 55% degli; il 20% al Sud; il 16% al Centro; il 9% nelle ...

