Nuovo stadio, il Milan fa un sondaggio online: a rispondere sono gli abbonati (Di venerdì 3 marzo 2023) Agli abbonati del Milan sta arrivando una mail con il logo del club e un messaggio forte e chiaro: "Ci teniamo a sapere le tue opinioni relative allo stadio". Ciò che è emerso negli ultimi pomeriggi è ...

Ecco l'area individuata dall'Inter per il nuovo stadio: le foto La Gazzetta dello Sport

Nuovo stadio, il Milan fa un sondaggio online: a rispondere sono gli abbonati Il club, attraverso un'indagine diretta ai tifosi più affezionati, sta cercando di capire quali sono le esigenze relative alla costruzione di un nuovo impianto ...