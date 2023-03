Nuovo sbarco migranti a Lampedusa | più di 200 persone salvate dalla guardia costiera

Leggi su tag24

(Di venerdì 3 marzo 2023) Oggidi: 211sono state tratte in salvomentre tentavano di raggiungere le coste italiane. Fortunatamente non si contano per ora vittime. A darne la notizia è la stessa, la quale ha precisato che le motovedette SAR CP 324 e CP 303 sono intervenute ... TAG24.