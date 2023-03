Nuovo incarico professionale per Alfonso Signorini: ecco cosa farà (Di venerdì 3 marzo 2023) In queste ore è giunta una notizia inerente la carriera professionale di Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip presto si accingere a svolgere un Nuovo incarico dal punto di vista del suo lavoro nel campo del giornalismo. Continuerà a dedicarsi al settimanale Chi, ma per lui ci sarà una bella novità. Vediamo di che cosa si tratta. ecco quale sarà il Nuovo incarico editoriale di Alfonso Signorini Alfonso Signorini si accinge a cimentarsi in una nuova sfida professionale. Il conduttore e giornalista, infatti, stando a quanto riportato da Davide Maggio, si dedicherà ad una talent agency dedicata all’intrattenimento all’interno del ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 marzo 2023) In queste ore è giunta una notizia inerente la carrieradi. Il conduttore del Grande Fratello Vip presto si accingere a svolgere undal punto di vista del suo lavoro nel campo del giornalismo. Continuerà a dedicarsi al settimanale Chi, ma per lui ci sarà una bella novità. Vediamo di chesi tratta.quale sarà ileditoriale disi accinge a cimentarsi in una nuova sfida. Il conduttore e giornalista, infatti, stando a quanto riportato da Davide Maggio, si dedicherà ad una talent agency dedicata all’intrattenimento all’interno del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Nuovo incarico professionale per Alfonso Signorini: ecco cosa farà #gfvip #gfvip7 - MarcMargites : @GigiCrimi @Antonel88662921 @the_highsparrow Infatti, è quel che penso. Dubito che un/a DS che abbia approvato l'od… - MarcMargites : @the_highsparrow Giusto. E il termine 'irruzione' sa di Strafexpedition. Arrivarono per identificare, perché qualcu… - eugeniobosio : @ilgiornale Il nuovo segretario del PD ha attrezzato un ufficio con l’incarico di chiedere le dimissioni ai vari mi… - BerselMarco : RT @CislLombardia: NUOVO INCARICO | Consiglio Generale CISL Lombardia?? Roberta Vaia subentrerà in Segreteria al posto di Pierluigi Rancati… -