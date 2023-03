Nuovi messaggi criptici nella sigla finale del GF Vip 7: il contenuto (Di venerdì 3 marzo 2023) Non è la prima volta che accade in queste ultime settimane. Ormai sta diventando una vera tradizione per il Grande Fratello Vip 7 e per tutti gli affezionati telespettatori che riescono ad arrivare fino alla fine delle puntate in prima serata che terminano a tarda notte. Durante i titoli di coda dell’appuntamento del giovedì 2 marzo 2023 ci sono stati dei Nuovi messaggi criptici. Cosa è andato in onda nei titoli di coda del GF Vip 7 Siamo certi che il Grande Fratello ci stia sfidando. Ha nascosto un contenuto speciale in un luogo criptato. La nostra squadra ha rivelato parte di un codice che riteniamo possa esserne la chiave. Rilasceremo la chiave appena possibile perché per decriptarlo abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Un nostro insider sostiene che le citazioni inserite alla fine delle puntate siano ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 marzo 2023) Non è la prima volta che accade in queste ultime settimane. Ormai sta diventando una vera tradizione per il Grande Fratello Vip 7 e per tutti gli affezionati telespettatori che riescono ad arrivare fino alla fine delle puntate in prima serata che terminano a tarda notte. Durante i titoli di coda dell’appuntamento del giovedì 2 marzo 2023 ci sono stati dei. Cosa è andato in onda nei titoli di coda del GF Vip 7 Siamo certi che il Grande Fratello ci stia sfidando. Ha nascosto unspeciale in un luogo criptato. La nostra squadra ha rivelato parte di un codice che riteniamo possa esserne la chiave. Rilasceremo la chiave appena possibile perché per decriptarlo abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Un nostro insider sostiene che le citazioni inserite alla fine delle puntate siano ...

