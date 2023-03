Nuovi lavori allo Stadio Maradona? Cena De Laurentiis-Manfredi

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 3 marzo 2023) LoDiego Armandoha vissuto diversi riammodernamenti negli ultimi anni. L’impianto di Fuorigrotta che ospita le partite del Napoli è diventato nel tempo più confortevole per il pubblico e più adatto alle esigenze di ogni tifoso. Ma iper le ristrutturazioni e migliorarlo ancora di più sono in atto ogni anno. Presto, però, potrebbero esserci delle novità importanti per rendere l’esperienza “Napoli” godibile non solo per i 90 minuti della squadra di Luciano Spalletti ma per tutto l’arco di tempo che va dal pre partita al termine della stessa. Deper lo: DeincontraDopo il sopralluogo di Aurelio De...