Nuovi guai giudiziari per Donald Trump, niente immunità presidenziale (Di venerdì 3 marzo 2023) per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 La vicenda giudiziaria che negli Stati Uniti vede Donald Trump sotto i riflettori per la vicenda dell'assalto a Capitol Hill si fa sempre più complessa per l'ex Presidente degli Stati Uniti. Due agenti della Capitol Police, sostenuti da 11 deputati democratici, hanno chiesto i risarcimenti all'ex presidente per le ferite e i danni psicologici provocati nel corso della rivolta. Trump ha risposto appellandosi all'immunità conferita ad un presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Tuttavia la vicenda ha preso una piega a sfavore di Trump. Leggi anche: Federica Aversano, "tronista" di Uomini e donne, al centro di una bagarre giudiziaria Infatti, l'ufficio per le cause civili del dipartimento di Giustizia ha dichiarato ...

