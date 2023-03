Nuove frontiere della Russia putiniana: il mercenario di Wagner in classe a far lezione con la pistola (Di venerdì 3 marzo 2023) n una delle brillanti idee della Federazione russa sotto la guida di PUìutin, dopo il reclutamento di assassini, serial killer e stupratori nelle file dei mercenari del Gruppo Wagner, il passo successivo è mandare membri di Wagner in cattedra nella scuola. La loro esperienza imperdibile e limpida sarà certamente di aiuto nella formazione delle Nuove generazioni. <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2023/03/03/news/in classe con la pistola il mercenario Wagner a fare lezione a scuola a mosca-12673139/?ref=LSHSTD-BH-I0-PM6-S5-T1"><strong><em> l'articolo "In classe con la pistola. Il mercenario Wagner a fare lezione a ... Leggi su lastampa (Di venerdì 3 marzo 2023) n una delle brillanti ideeFederazione russa sotto la guida di PUìutin, dopo il reclutamento di assassini, serial killer e stupratori nelle file dei mercenari del Gruppo, il passo successivo è mandare membri diin cattedra nella scuola. La loro esperienza imperdibile e limpida sarà certamente di aiuto nella formazione dellegenerazioni. l'articolo "Incon la. Ila farea ...

