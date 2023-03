Nuoro | uccide il fratello a colpi di martello dopo una lite nell’azienda di famiglia

(Di venerdì 3 marzo 2023) Giorgio Pittalis, 61 anni, è stato brutalmente ucciso dalGiuseppe, 55 anni,unache ha avuto luogo nelle prime ore del mattino nella località di Sae Lussu, in aperta campagna a Bitti (). Il tutto è avvenuto all’interno dell’azienda agricola di. Stando alle prime notizie, l’allevatore 61enne è stato ammazzato adi, strumento rinvenuto dai carabinieri che, giunti sul posto, stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. L’omicida Giuseppe Pittalis si sarebbe già costituito ai carabinieri del paese. In mattinata i carabinieri della Compagnia di Bitti sono arrivati nei pressi dell’azienda agricola dove si è compiuto il fratricidio, guidati dal tenente Fabrizio Ricciardi, con i colleghi del Nucleo investigativo di ...

