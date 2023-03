Nottingham Forest, Cooper conteso da big club di Premier (Di venerdì 3 marzo 2023) Steve Cooper ha guadagnato molti riconoscimenti per il suo enorme lavoro al Nottingham Forest: li ha riportati in Premier League e li ha allontanati... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Steveha guadagnato molti riconoscimenti per il suo enorme lavoro al: li ha riportati inLeague e li ha allontanati...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Nottingham Forest, Cooper conteso da big club di Premier: Steve Cooper ha guadagnato molti riconoscimenti per il su… - iAmVenezi : Lateral Esquerdo: Renan Lodi (Nottingham Forest) - Dillie85769305 : @antoguerrera Già, un tifoso del Liverpool che indossa la maglia del Nottingham Forest. - clamark80 : @tcarapezza Ottimo lo guarderò, non conosco la storia del Nottingham Forest, credevo fosse solo una meteora vedendo come é finita - clamark80 : @tcarapezza Nottingham Forest... mi sto vergognando -