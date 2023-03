(Di venerdì 3 marzo 2023) “Il mondo antagonista si muove ispirandosi ad Alfredoe a sostegno di costui, mediante azioni violente e di grave intimidazione, ossia proprio ciò che il detenuto propugna e che viene immediatamente raccolto e tradotto in pratica e in atti concreti”, scrive il ministro della Giustizia Carlorispondendo all’interrogazione presentata da Ilaria, senatrice di Sinistra italiana, sul caso dell’anarchico detenuto nel carcere di Opera e in sciopero della fame da oltre 4 mesi per protestare contro il regime del 41bis disposto nei suoi confronti per quattro anni su richiesta dei magistrati. Nella risposta scritta all’interrogazione, il Guardasigilli riporta, tra gli altri, i pareri del Procuratore nazionale antimafia antiterrorismo e del Procuratore generale di Torino. “Permane la capacità didi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Nordio alla Cucchi: Cospito orienta la lotta insurrezionalista. Raffica di perquisizioni - dantegiumanini : Tò ! Alla faccia dei sinistri che, ogni mattina si svegliano e Pd evocano le dimissioni di chicchessia del governo… - citynowit : La precisazione della maggioranza: 'Attività avviata da tempo grazie alla nostra Amministrazione, riteniamo superfl… - alemontiss : @janavel7 Nordio alla 9? Praticamente si è già sputtanato su tutta la sua linea ideologica per cui è stato incensat… -

nulla: 20 anni di passerelle dei ministri della Giustizia La gita dia Poggioreale, così il ... A Poggioreale, oltresofferenza legata al luogo, forse il peggiore nel panorama delle ...... in cui Cosentino era imputato insieme ai fratelli:fine sono stati tutti assolti. 'Accogliamo ... L'Udc confida nel ministroaffinché attui una radicale riforma della giustizia che assicuri ...Lo diciamo perché, quando il ministro, come annunciato, vorrà venire a Reggio, potrà ... il sindaco Giuseppe Falcomatà, ha scelto di creare ed assegnare una delega specificarealizzazione ...

Nordio alla Cucchi: Cospito orienta la lotta insurrezionalista. Raffica ... Secolo d'Italia

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. «Prendiamo atto, oggi, dell’ ...Reggio Calabria, il centrosinistra sul Palazzo di Giustizia: "attività avviata da tempo grazie alla nostra Amministrazione, superfluo qualsiasi intervento politico" ...