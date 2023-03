“Non vince Antonella”. Clamoroso al GF Vip, già si mormora del vincitore: il nome spiazza tutti (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono oltre cinque mesi che i vipponi di Alfonso Signorini popolano lo spiato appartamento di Cinecittà e la Finale ormai sta bussando alla famigerata porta rossa. Il prossimo televoto, il cui esito si scoprirà nella prossima 39esima puntata, stabilirà il primo finalista di quest’edizione. Chi sarà il vincitore del GF Vip 7? Non è cosa certa, al contrario di quanto credano diversi telespettatori. Le vittorie nei reality spesso sono imprevedibili. Tutto sembra scorrere in un modo fin quando non arriva la Finale, lì tutto può cambiare. La domanda che si fanno tutti, adesso, è chi vincerà il GF Vip 7 e gli scommettitori già si sono fatti una idea. GF Vip, chi vince? Ecco cosa si dice Questa settimana, al televoto si stanno scontrando sette concorrenti, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 3 marzo 2023) Sono oltre cinque mesi che i vipponi di Alfonso Signorini popolano lo spiato appartamento di Cinecittà e la Finale ormai sta bussando alla famigerata porta rossa. Il prossimo televoto, il cui esito si scoprirà nella prossima 39esima puntata, stabilirà il primo finalista di quest’edizione. Chi sarà ildel GF Vip 7? Non è cosa certa, al contrario di quanto credano diversi telespettatori. Le vittorie nei reality spesso sono imprevedibili. Tutto sembra scorrere in un modo fin quando non arriva la Finale, lì tutto può cambiare. La domanda che si fanno, adesso, è chirà il GF Vip 7 e gli scommettitori già si sono fatti una idea. GF Vip, chi? Ecco cosa si dice Questa settimana, al televoto si stanno scontrando sette concorrenti,Fiordelisi, Nikita Pelizon, ...

