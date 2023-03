Non solo Scalvini: Gasperini per l’Udinese perde anche Palomino (Di venerdì 3 marzo 2023) Zingonia. Si prospetta una mini-emergenza difensiva per l’Atalanta verso la sfida con l’Udinese. Dopo aver perso Scalvini, Gian Piero Gasperini fa i conti con il secondo stop in poche settimane di José Palomino. Il difensore argentino si è fermato nell’allenamento di giovedì a causa di un problema muscolare che gli accertamenti diagnostici hanno rivelato essere una distrazione all’adduttore sinistro. Non si tratta di un problema correlato alla lesione al bicipite femorale che aveva fermato il centrale nerazzurro nei primi minuti della trasferta contro la Juventus di gennaio, ma di un infortunio diverso. In ogni caso, rispetto al ko di Scalvini, su Palomino filtra già discreto ottimismo: non è escluso che possa già tornare a disposizione per la trasferta di Napoli dell’11 marzo. Al ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 marzo 2023) Zingonia. Si prospetta una mini-emergenza difensiva per l’Atalanta verso la sfida con. Dopo aver perso, Gian Pierofa i conti con il secondo stop in poche settimane di José. Il difensore argentino si è fermato nell’allenamento di giovedì a causa di un problema muscolare che gli accertamenti diagnostici hanno rivelato essere una distrazione all’adduttore sinistro. Non si tratta di un problema correlato alla lesione al bicipite femorale che aveva fermato il centrale nerazzurro nei primi minuti della trasferta contro la Juventus di gennaio, ma di un infortunio diverso. In ogni caso, rispetto al ko di, sufiltra già discreto ottimismo: non è escluso che possa già tornare a disposizione per la trasferta di Napoli dell’11 marzo. Al ...

