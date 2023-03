Non solo il Napoli su Guglielmo Vicario: ecco l’altra italiana su di lui (Di venerdì 3 marzo 2023) Nelle scorse ore è rimbalzata la notizia del Napoli fortemente interessato a Guglielmo Vicario, soprattutto in caso di partenza del portiere parteonopeo Alex Meret. Sull’estremo difensore dell’Empoli ci sarebbero anche Juventus e Bayern Monaco, ma sembra che un’altra squadra italiana sia sulle tracce del classe 1996. Anche la Roma su Guglielmo Vicario Sembra che anche la Roma adesso sia interessata a Vicario e proprio i giallorossi potrebbero rappresentare una delle squadre favorite per ingaggiare il portiere. La situazione legata a Rui Patricio sta indirizzando il club vincitore della Conference League a cercare un portiere di livello e Vicario sembra proprio il profilo giusto. Il portiere portoghese spegnerà 36 candeline e le prestazioni in campo ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 3 marzo 2023) Nelle scorse ore è rimbalzata la notizia delfortemente interessato a, soprattutto in caso di partenza del portiere parteonopeo Alex Meret. Sull’estremo difensore dell’Empoli ci sarebbero anche Juventus e Bayern Monaco, ma sembra che un’altra squadrasia sulle tracce del classe 1996. Anche la Roma suSembra che anche la Roma adesso sia interessata ae proprio i giallorossi potrebbero rappresentare una delle squadre favorite per ingaggiare il portiere. La situazione legata a Rui Patricio sta indirizzando il club vincitore della Conference League a cercare un portiere di livello esembra proprio il profilo giusto. Il portiere portoghese spegnerà 36 candeline e le prestazioni in campo ...

