Non so che scemo sono | ma penso che l’Europa debba aiutare l’Ucraina Anche con le armi

(Di venerdì 3 marzo 2023) di Cne Di Filippo Non so chein questa questione, vista da molti con tifoseria. Non so che effetti positivi hanno manifestazioni e marce per la pace: il governo ha i suoi vincoli e non si affiderà alla piazza. L’assemblea Onu ha approvato la risoluzione per la pace in Ucraina: ‘… sovranità, l’indipendenza, l’unità e integrità territoriale delentro i suoi confini internazionalmente riconosciuti’dalla Russia nel 1991; ‘la cessazione delle ostilità e il ritiro immediato, completo e incondizionato delle forze militari russe’. Di questa risoluzione, e pure del piano di pace, il truce mandante di assassini Putin se ne frega (venia a chi s’infastidisce se lo definisco così). Non so come si pensi ad un tavolo per la pace senza il truce, o come si pensi di convincerlo a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaBizzarri : C’è chi parla, chi dice “Salviamoli” chi dice “Non facciamoli partire” chi dice “L’Europa” chi dice “Colpa degli sc… - MarianoGiustino : Miliziani basij in borghese rapiscono la mamma di una studentessa della scuola Sizdeh Aban a Tehransar. Le adolesc… - Poesiaitalia : “E quando la mattina non ti sveglia nessuno. E quando la sera non ti aspetta nessuno, quando puoi fare quello che v… - Daniele_Darling : RT @bebeamacchie: “come quando dico ‘non ti parlo più’ secondo te io non le parlo più? nel momento in cui lo dico so già che nell’arco di 1… - geniazze : RT @ZZiliani: Questo è un capolavoro. La #Juventus siglava scritture private illecite che non depositava in Lega ma che durante le riunioni… -

Per anni Messina Denaro ha adottato mille cautele, prima fra tutte quella diIasciare traccia dei bigliettivenivano rigorosamente distrutti dopo la lettura . Stavolta però il boss è stato il ...Questo è un segno di incoraggiamento per tante mammesi vedono bene', specifica la cantante. Leggi Anche Bianca Atzei in ospedale per polmonite e al parto manca poco La nascita di Noa ...... il vincitore ha spiegato: 'Per me il cibo deve unire edividere, il mio intento è quindi ... I miei piatti sono il frutto delle mie esperienze e dei miei incontri passati,si fondono con la mia ...

Tesla -8% a Wall Street, la Model 2 non c’è ma arriva il piano taglia-costi Il Sole 24 ORE

suggerendo che i fornitori di smartphone rivali come Samsung sono disposti ad aspettare fino a quando i prezzi non scenderanno mentre affrontano quello che dovrebbe essere un anno difficile per il ...Migliorare l’equilibrio tra vita personale e professionale costruendo un buon work-life balance: sempre più persone hanno questo come obiettivo. Ma che cosa significa davvero E quali sono i lavori di ...