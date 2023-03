"Non ho parole", "Stia zitta". Scontro di fuoco tra Fornero e Senaldi (Di venerdì 3 marzo 2023) Animi molto accesi a L'aria che tira su La7. Il giornalista attacca: "Strage di Stato sui migranti? Risponda". L'ex ministro sbotta: "È un suo modo di vedere le donne senza rispetto" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 marzo 2023) Animi molto accesi a L'aria che tira su La7. Il giornalista attacca: "Strage di Stato sui migranti? Risponda". L'ex ministro sbotta: "È un suo modo di vedere le donne senza rispetto"

