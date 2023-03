"Non ho capito niente": Astorre morto, il raggelante messaggio di Renzi (Di venerdì 3 marzo 2023) "Spiace non aver capito niente prima della tragedia". Matteo Renzi è uno dei colleghi di Bruno Astorre che per primi fa riferimento esplicito alla causa della morte del senatore Pd: si tratterebbe di suicidio. Astorre, conosciuto e stimato da tutti i colleghi, nome storico del Pd del Lazio, si sarebbe buttato dalla finestra del suo ufficio a Palazzo Cenci, nel cuore politico di Roma. Renzi, oggi leader di Italia Viva ma ex segretario del Pd, scrive su Facebook un messaggio accorato: "Ciao Bruno. Sei stato un signor professionista della politica, fiero di esserlo. Nei rapporti umani 'sorridevi e sapevi sorridere'. Sei stato un uomo vero, anche nei confronti più accesi. Mi spiace di non aver capito niente prima della tragedia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) "Spiace non averprima della tragedia". Matteoè uno dei colleghi di Brunoche per primi fa riferimento esplicito alla causa della morte del senatore Pd: si tratterebbe di suicidio., conosciuto e stimato da tutti i colleghi, nome storico del Pd del Lazio, si sarebbe buttato dalla finestra del suo ufficio a Palazzo Cenci, nel cuore politico di Roma., oggi leader di Italia Viva ma ex segretario del Pd, scrive su Facebook unaccorato: "Ciao Bruno. Sei stato un signor professionista della politica, fiero di esserlo. Nei rapporti umani 'sorridevi e sapevi sorridere'. Sei stato un uomo vero, anche nei confronti più accesi. Mi spiace di non averprima della tragedia. ...

matteorenzi : Ciao Bruno. Sei stato un professionista della politica, fiero di esserlo. "Sorridevi e sapevi sorridere". Sei stato…