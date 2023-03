“Non è vero quello che dicono sui soldi”. Maurizio Costanzo, l’ira della famiglia dopo la morte (Di venerdì 3 marzo 2023) È passata una settimana esatta dalla morte di Maurizio Costanzo e da giorni non si parla che di una cosa: dell’eredità che il conduttore avrebbe lasciato alla famiglia; voci incontrollate sono circolate negli ultimi giorni e anche Maria De Filippi stavolta ha deciso di intervenire tramite il suo legale. Il ricordo più bello, in questi giorni, è arrivato dal sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi che all’Adnkronos ha dichiarato: “Maurizio Costanzo non è morto, perché muore chi non lascia eredità di affetti, e lui l’eredità di affetti l’ha lasciata”. “Ha creato un modello di format televisivo senza precedenti. quello che lui ha inventato molti anni fa, partendo da giornalista quale è sempre stato, è diventato poi show, spettacolo, teatro, musica, canzoni. Lui ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) È passata una settimana esatta dalladie da giorni non si parla che di una cosa: dell’eredità che il conduttore avrebbe lasciato alla; voci incontrollate sono circolate negli ultimi giorni e anche Maria De Filippi stavolta ha deciso di intervenire tramite il suo legale. Il ricordo più bello, in questi giorni, è arrivato dal sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi che all’Adnkronos ha dichiarato: “non è morto, perché muore chi non lascia eredità di affetti, e lui l’eredità di affetti l’ha lasciata”. “Ha creato un modello di format televisivo senza precedenti.che lui ha inventato molti anni fa, partendo da giornalista quale è sempre stato, è diventato poi show, spettacolo, teatro, musica, canzoni. Lui ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : SUPERBONUS – SPAZZATE VIA LE BUFALE È stata solo becera propaganda del Governo e della maggioranza. Non c'è nessun… - Mov5Stelle : È stata solo becera propaganda del Governo e della maggioranza. Non c’è nessun buco di bilancio, nessuna bolla, nes… - ItaliaViva : 'I renziani nel Pd non è vero che non contano niente: semplicemente non esistono. Se sei renziano non sei nel Pd, f… - Andrea__Monti : @GiuseppeConteIT Non capisco. I miei dipendenti percepiscono lo stipendio previsto dalla legge min 1300€ netti. Ve… - Fiorell15408783 : @vfeltri Sei un vecchio che nella tua miserabile vita,non hai imparato nulla,ma è vero che 'partire è un po' morire… -