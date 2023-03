No, nel cielo della Siria non è apparsa una nuvola a forma di mani giunte in preghiera (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 3 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare un video pubblicato su Facebook il 19 febbraio. Nel video si vede una nuvola a forma di mani giunte, come se fossero in preghiera. Il filmato è accompagnato da un commento scritto dall’autore del post secondo cui tale fenomeno sarebbe stato registrato nei cieli della Siria. Si tratta di un video modificato che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Non è raro che l’occhio umano rilevi forme dall’aspetto familiare tra le nuvole nel cielo a causa di un fenomeno chiamato pareidolia. Nel caso del video in analisi però si tratta proprio di un falso. Prima di tutto è importante precisare che lo stesso filmato circola in Rete da ... Leggi su facta.news (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 3 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare un video pubblicato su Facebook il 19 febbraio. Nel video si vede unadi, come se fossero in. Il filmato è accompagnato da un commento scritto dall’autore del post secondo cui tale fenomeno sarebbe stato registrato nei cieli. Si tratta di un video modificato che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Non è raro che l’occhio umano rilevi forme dall’aspetto familiare tra le nuvole nela causa di un fenomeno chiamato pareidolia. Nel caso del video in analisi però si tratta proprio di un falso. Prima di tutto è importante precisare che lo stesso filmato circola in Rete da ...

