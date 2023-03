No, la Corte Suprema Usa non esaminerà una causa per estromettere Biden dalla Casa Bianca (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 23 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che la Corte Suprema degli Stati Uniti starebbe esaminando una causa per rimuovere l’attuale presidente statunitense Joe Biden «dall’incarico e dalla Casa Bianca». In questo modo, continua il post, l’ex presidente Donald J.Trump «verrebbe reintegrato». Si tratta di una notizia infondata che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale della Corte Suprema statunitense. A ottobre 2022 è stato invece presentato un ricorso alla Corte Suprema riguardo la causa Brunson v. Almas, et al., dopo che quest’ultima era già stata archiviata da un tribunale distrettuale degli Stati Uniti e da ... Leggi su facta.news (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 23 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che ladegli Stati Uniti starebbe esaminando unaper rimuovere l’attuale presidente statunitense Joe«dall’incarico e». In questo modo, continua il post, l’ex presidente Donald J.Trump «verrebbe reintegrato». Si tratta di una notizia infondata che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale dellastatunitense. A ottobre 2022 è stato invece presentato un ricorso allariguardo laBrunson v. Almas, et al., dopo che quest’ultima era già stata archiviata da un tribunale distrettuale degli Stati Uniti e da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LauraHarth : #BREAKING ???? Italy’s Supreme Court of Cassation denies extradition to China request. ???? Corte Suprema di Cassazi… - GiorgiaMeloni : Congratulazioni a Margherita Cassano, nuovo Presidente della Corte di Cassazione e prima donna al vertice della Sup… - ArteOia : @angela__mauro @FondFeltrinelli Sig. LULA è corrotto. In Brasile ci sono prigionieri politici, vecchiette e bambini… - AlessioIppolit : RT @CriptovalutaI: In caso di giudizio pro SEC, Ripple pronta ad arrivare fino in Corte Suprema - daniliset9 : RT @GiorgiaMeloni: Congratulazioni a Margherita Cassano, nuovo Presidente della Corte di Cassazione e prima donna al vertice della Suprema… -