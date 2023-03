No alla sperimentazione sull'uomo (per ora): Neuralink di Elon Musk non ha ricevuto l’ok dalla FDA (Di venerdì 3 marzo 2023) L’impianto di Neuralink avrebbe troppe criticità, come i fili minuscoli che potrebbero migrare nel cervello, il danneggiamento dell’organo in caso di rimozione e la batteria al litio con ricarica wireless.... Leggi su dday (Di venerdì 3 marzo 2023) L’impianto diavrebbe troppe criticità, come i fili minuscoli che potrebbero migrare nel cervello, il danneggiamento dell’organo in caso di rimozione e la batteria al litio con ricarica wireless....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cotrozzi_lisa : RT @freedomsempre68: @Pepito87461946 Beh non esiste solo la Corte di Bergamo!!! Non ci fermeremo!!! Contestata la mancata presentazione deg… - a_g_giuli : RT @Museo_MAXXI: «Con il suo sguardo autoriale #ClaudioAbate ha saputo essere autore, testimone, regista della cultura visiva contemporanea… - MicaelaTacconi : RT @Patron_Pablo_: @Puupi200000 E ancora nessuno riconosce quello di questi anni come un golpe. Bambini e adolescenti devastati, un intero… - TerrinoniL : La testimonianza di uno dei pazienti che ha partecipato alla sperimentazione - ALCASEItalia : #lamia_sperimentazione. Chi partecipa a un trial clinico, riceve una attenzione puntuale da parte dei medici, inten… -