(Di venerdì 3 marzo 2023) Con l'ambizione di essere un' elettrica per famiglia bella enell'uso quotidiano ma pronta ad affrontare le percorrenze del weekend senza patemi da ricarica. Leggi ora: le novità auto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Info_Ricambi : Nissan X-Trail e Ariya: di trazione integrale intelligente E-4ORCE. - Motor1italia : ?? Ariya e X-Trail: entrambe a trazione integrale ma senza albero di trasmissione. #NissanGTR - ddpdj : Nissan Ariya e X-Trail: come va il sistema e-4orce sulla neve - massimo_foligno : Nissan X-Trail e Ariya, la nostra prova tra neve e ghiaccio sul circuito più alto del mondo - Nissanitalia : Non è una bellezza?! La Special Versione di #Nissan #ARIYA sta affrontando il primo viaggio al mondo, completament… -

di Giuseppe Tassi È arrivata in Italia per riscrivere la storia di. È il crossover elettrico, una pietra miliare nei piani del brand giapponese. Lunga 4 metri e 70, linea filante da coupè, ampi spazi interni, tecnologia digitale con due schermi ...Non mancherà all'appello la Hyundai Ioniq 6, con la sua linea da 'Ufo' e la sua aerodinamica raffinatissima, né un'altra elettrica orientale (ma stavolta proveniente dal Giappone): la. ...La trazione integrale elettrificata che ha debuttato con il crossoverallunga il suo raggio d'azione e sale anche sul suv tri - motore. Lo abbiamo provato sulle ...modelli a batteria della. ...

Nissan Ariya e X-Trail: come va il sistema e-4orce sulla neve Motor1 Italia

Nissan Ariya 20203, crossover elettrico duttile e grintoso. Il top del piacere di guida lo promette la versione e-4orce.ALESSANDRIA - Nissan e il Gruppo Resicar a supporto di Alessandria e degli alessandrini per incentivare l'utilizzo di auto elettriche. Si è parlato di ...