Nicole Murgia discute con Antonella Fiordelisi e cita Gianluca Benincasa (Di venerdì 3 marzo 2023) La trentottesima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha visto lo scontro tra Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi, a causa del gesto di Edoardo Donnamaria. Infatti, come tutti sappiamo, l’ex volto di Forum ha toccato una protesi del seno dell’attrice romana “a puro scopo scientifico”: voleva sentire se era morbida. Antonella quando è stata eliminata la Murgia ha lanciato delle accuse su di lei, definendola una che ci ha provato con tutti gli uomini della Casa e aveva degli atteggiamenti poco corretti anche con Donnamaria. L’attrice che ha visto tutto da fuori ha voluto rispondere per le rime alla schermitrice. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Nicole Murgia contro Antonella: “Ringrazia che non è entrato ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 3 marzo 2023) La trentottesima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha visto lo scontro tra, a causa del gesto di Edoardo Donnamaria. Infatti, come tutti sappiamo, l’ex volto di Forum ha toccato una protesi del seno dell’attrice romana “a puro scopo scientifico”: voleva sentire se era morbida.quando è stata eliminata laha lanciato delle accuse su di lei, definendola una che ci ha provato con tutti gli uomini della Casa e aveva degli atteggiamenti poco corretti anche con Donnamaria. L’attrice che ha visto tutto da fuori ha voluto rispondere per le rime alla schermitrice. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7contro: “Ringrazia che non è entrato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SailorSerenity3 : RT @ESTANCA2: Nicole: “Hai portato lo spruzzino per le lacrime? Perchè secondo me te lo possono dare” DAL VANGELO SECONDO NICOLE MURGIA AKA… - martinamente : RT @ESTANCA2: Nicole: “Hai portato lo spruzzino per le lacrime? Perchè secondo me te lo possono dare” DAL VANGELO SECONDO NICOLE MURGIA AKA… - extradoseof__ : NICOLE MURGIA TI AMO CAAAZOOOO MAMA QUANTO STO URLANDOOO #gfvip #grandefratellovip7 #GrandeFratelloVip7 #gfvip7… - GioeleAndry : RT @ESTANCA2: Nicole: “Hai portato lo spruzzino per le lacrime? Perchè secondo me te lo possono dare” DAL VANGELO SECONDO NICOLE MURGIA AKA… - sjmonek : RT @ESTANCA2: Nicole: “Hai portato lo spruzzino per le lacrime? Perchè secondo me te lo possono dare” DAL VANGELO SECONDO NICOLE MURGIA AKA… -