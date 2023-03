Newburn | la recensione | il noir che non ti aspetti di Zdarsky e Phillips

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nelle scorse settimane è uscito in Italia il primo volume di, una serie a fumetti americana che, per quanto ci riguarda, è nientemeno che una fucilata, ovvero, in linguaggio un po’ più formale, una delle storie più appassionanti e che più ci ha incollato alle pagine che abbiamo avuto modo di leggere negli ultimi tempi. La serie è scritta da Chip, uno di quegli sceneggiatori che sembra non steccare mai. O quasi. Tra i suoi tanti progetti, tra mainstream e circuito indipendente, vale la pena citare un ciclo di storie su Spider-Man tra i migliori dell’ultimo quindicennio, quello in cui sta facendo faville con il nostro Marco Checchetto su Daredevil, l’interessante serie su Batman che ha per le mani in casa DC. Ha una notevole collezione di Eisner Award a casa, gli Oscar del fumetto. Ai disegni c’è Jacob, ...

Il mondo che ruota attorno asembra risentire di un rapporto bipolare con il detective di Zdarsky, come se la sua importanza per mantenere uno status quo sempre in precario equilibrio non lo ...Il mondo che ruota attorno asembra risentire di un rapporto bipolare con il detective di Zdarsky, come se la sua importanza per mantenere uno status quo sempre in precario equilibrio non lo ...