Neonata morta, la mamma sui social: “Torno a casa con una bara” (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Quello del medico non è un lavoro che si improvvisa, sono stata incisa 24 ore dopo la rottura delle acque, sono stata abbandonata alla speranza che i dolori incalzassero e il battito della bambina di stabilizzasse. È stata per me una violenza. Tutto per un maledetto parto naturale”. Racconta così Giulia, sui social, la morte della sua bimba appena nata Camilla, che è nata con un parto cesareo all’ospedale villa Betania di Napoli dopo un’attesa che la donna accusa essere stata troppo lunga e che ha portato alla morte della sua primogenita. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine dall’autorità giudiziaria. “Oggi Torno a casa – scrive la donna di 31 anni – con il ventre vuoto, una cicatrice ed una bara. La mia casa sa di rosa, i cassetti sono pieni delle sue cose che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Quello del medico non è un lavoro che si improvvisa, sono stata incisa 24 ore dopo la rottura delle acque, sono stata abbandonata alla speranza che i dolori incalzassero e il battito della bambina di stabilizzasse. È stata per me una violenza. Tutto per un maledetto parto naturale”. Racconta così Giulia, sui, la morte della sua bimba appena nata Camilla, che è nata con un parto cesareo all’ospedale villa Betania di Napoli dopo un’attesa che la donna accusa essere stata troppo lunga e che ha portato alla morte della sua primogenita. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine dall’autorità giudiziaria. “Oggi– scrive la donna di 31 anni – con il ventre vuoto, una cicatrice ed una. La miasa di rosa, i cassetti sono pieni delle sue cose che ...

